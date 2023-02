Verificare lo stato di salute del mare prima dell'inizio della nuova stagione balneare. È l'obiettivo dell'attività di monitoraggio dei fondali di Sorrento che ha preso il via nel corso dell'ultimo fine settimana a cura del Centro subacqueo di Torre del Greco. L'iniziativa, patrocinata dal Comune, consentirà di realizzare una mappatura per registrare in modo puntuale la situazione attuale, e offrire elementi concreti per organizzare i prossimi interventi di bonifica.



I sommozzatori, coordinati da Francesco Roma, al termine del lavoro, presenteranno un report, corredato da foto e video, con localizzazione gps delle zone perlustrate e delle problematiche riscontrate.

«Con questa mappatura svolgeremo un importante passo, sulla scia delle numerose attività di pulizia realizzate negli ultimi sette anni dice Luigi Di Prisco presidente del Consiglio comunale di Sorrento e promotore dell'iniziativa - Abbiamo già registrato un notevole miglioramento delle condizioni dei nostri fondali e grazie a questa puntuale ricognizione, saremo in grado di capire dove intervenire ancora e in che modalità, per risolvere eventuali criticità in modo immediato ed efficace».

Come ricorda Di Prisco, già da diversi anni l'amministrazione è impegnata in una serie di attività per migliorare lo stato delle acque di balneazione e anche delle spiagge e dei litorali. Nel corso dei mesi invernali, grazie anche al supporto di associazioni e gruppi di volontari con il personale di Penisolaverde, dei sub di Capitaneria di porto e guardia di finanza, si organizzano interventi di pulizia e bonifica, tanto in mare quanto lungo la linea di costa. Le ultime operazioni, effettuate dopo le recenti mareggiate, hanno consentito di raccogliere diverse tonnellate di rifiuti di ogni genere e di avviarli a smaltimento.