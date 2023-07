Il suono della campana saluterà la nascita di ogni bimbo: l'iniziativa di Pimonte, piccolo Comune dei monti Lattari

Il suono della campana accompagnerà la nascita di ogni bambino a Pimonte, Comune dei monti Lattari.

L'iniziativa annunciata anche sui social dall'assessore Mafalda Attianese e dal sindaco Francesco Somma, nasce grazie ad un progetto tra l'ufficio anagrafe del Comune di Pimonte e la Chiesa locale per far festa con il suono delle campane della parrocchia di San Michele arcangelo appena viene registrata ogni nuova nascita.

«Sul piazzale di San Michele abbiamo inaugurato la Campana dei nuovi nati, aderendo al Progetto “Costruiamo gentilezza”-spiegano il primo cittadino e il suo assessore- questo semplice gesto vuole essere un modo per celebrare in maniera gioiosa e solenne ogni nuova vita come il più bel dono che possa esistere».

In piazza ad ascoltare la nuova melodia con la giunta comunale c’erano don Nino e una rappresentanza dei 55 bambini e bambine nati nel 2022 e qualche new entry del 2023, con le loro mamme e papà.

E tutti coloro hanno contribuito, come le associazioni: Associazione Giovanni Paolo II, Solo per Amore, Gruppo Fratres Pimonte, Pimonte Domani, Social.

LAB, InnovAzioni, Network in Famiglia.

Ad i piccoli si è unita anche la baby guerriera Mariarosaria e i suoi genitori, di ritorno dall'operazione delicata al cuore sostenuta a Boston, che ha ringraziato la comunità di Pimonte per la solidarietà e generosità dimostrata nella campagna di raccolta fondi.

Sono stati inoltre presentati alla cittadinanza alcuni progetti (Progetto famiglia, Network famiglia, Mamme di vicinato) promossi dal Comune di Pimonte in favore delle famiglie.