Massa Lubrense, il borgo di Monticchio in festa per i cent'anni di suor Maria Luisa

Per i cent’anni di suor Maria Luisa si è mobilitato ogni angolo di Massa Lubrense, un comitato di cittadini per il varo di un cartellone di appuntamenti. Un evento che martedì aprirà le porte del borgo di Monticchio con tutte le sue risorse, la banda musicale, la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Pietro Apostolo, tra altari e pavimenti pregiati, la festa e il brindisi augurale per il secolo di vita di suor Maria Luisa, al secolo Maria Grazia De Gregorio, nata il primo agosto del 1923 nella frazione di Pastena.

A vent’anni, undicesima di 12 figli, il breve percorso da Pastena a Monticchio, due borghi confinanti di Massa Lubrense, per l’ingresso in congregazione, a 25 i voti perpetui, il trasferimento a Capua. Da allora un lungo pellegrinaggio monacale, il conseguimento del diploma di maestra d’asilo, nel suo percorso religioso nelle Figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, con numerosi incarichi assolti con impegno e dedizione. «Ha offerto la sua vita al Signore, alla comunità e ai bambini», sottolinea il nipote Antonino De Gregorio.

Dopo un lungo itinerario, si è ritrovata nel convento di Monticchio, dove martedì verrà festeggiata per il secolo di vita.