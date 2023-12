Quel pasticcio della tassa sui rifiuti. Sono stati notificati ai contribuenti gli inviti al pagamento della Tari per l'anno 2023, ma in molte cartelle viene ricordato anche che non risultano i versamenti relativi all'anno 2014. E scoppia la polemica. Forza Italia accusa, dal Comune spiegano che si tratta di un errore e l'assessore a finanze e tributi tranquillizza.

APPROFONDIMENTI Licenziamenti, revocata la licenza al supermarket Arzano: cartelle pazze per l'acqua, utenti sul piede di guerra Scarcerato lo stupratore di Caivano, pm all'attacco: «È lui il capobranco»

In questi giorni alle famiglie sono state recapitate le cartelle relative al saldo della tassa sui rifiuti per l'anno 2023. Il problema però è che nell'atto notificato al contribuente viene ricordato che risulta scoperto anche un pagamento del 2014. La querelle sui social, immediatamente scoppiata, induce il Comune a chiarire che si tratta di un errore e che per il 2014 nulla è dovuto, anche perché secondo sentenze della Corte di Cassazione, dopo cinque anni questa tassa è prescritta.

A sollevare il problema è stato il responsabile di Forza Italia Enzo Della Volpe, che in una nota attacca l'amministrazione: «Altra bella figura. Nel recapitare le bollette del saldo della Tari, del 2023, gli uffici hanno inviato, nella stessa busta, anche gli avvisi di pagamento per la Tari del 2014. Si può gestire in questo modo la macchina amministrativa? Accorgersene poi con tutto questo ritardo, quando già decine di frattesi hanno sollevato la polemica sui social, non fa altro che confermare i nostri giudizi negativi sulla gestione del Comune. Occorre un deciso cambio di passo». E proprio dai social parte il j'accuse impietoso: «Se ne accorgono dopo nove anni?».

Dal Comune parte una nota ufficiale per fare chiarezza. «Per mero errore, insieme alle bollette per il saldo 2023 sono stati trasmessi avvisi di mancato pagamento per la Tari relativa all'anno 2014. Si invitano i contribuenti - spiega il Comune - a non considerare gli avvisi relativi all'anno 2014 perché non devono essere pagati. Resta invece l'obbligo di procedere al pagamento della bolletta relativa all'anno 2023».

A rassicurare ulteriormente i cittadini è l'assessore alle finanze ed ai tributi Giuseppe Pedersoli, commercialista di professione. «L'invito che hanno ricevuto i contribuenti frattesi ha in allegato un modello F24 per il solo pagamento del saldo della Tari 2023. Il rigo finale in cui si ricorda che è scoperto il 2014 e questo non per tutti i cittadini è, e deve essere considerato una sola comunicazione, un memorandum che non significa e, non ha valore di ingiunzione al pagamento. Anche se non ho gestito in prima persona questa fase, come assessore chiedo scusa. D'altra parte, in assenza di relativo modulo allegato per il pagamento del 2014, era ovvio ed impossibile che il contribuente fosse indotto ad onorarlo».