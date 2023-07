Teatro estivo a Pozzuoli, Manzoni replica alle polemiche: «Dopo anni di nulla, investiamo nella cultura»

Il sindaco Gigi Manzoni replica alle polemiche innescate dall’opposizione a proposito della kermesse estiva “Orizzonti d’estate” organizzata a Pozzuoli con il Teatro pubblico campano. Si tratta di una rassegna teatrale che vivrà, dopo anni di chiusura per lavori di riqualificazione, nell’area spettacoli della storica Villa Avellino.

A innescare la polemica è stato il consigliere Guido Iasiello che ha lamentato il costo dei biglietti (circa 25 euro), al quale ha prontamente replicato il primo cittadino di Pozzuoli: «La polemica sollevata dall'opposizione non ha ragione di esistere.

Ci si sofferma su un elemento marginale, piuttosto evidenziare che, dopo più di 20 anni, l'area spettacolo di Villa Avellino ritorna ad essere fruibile dai puteolani. Il costo dei biglietti dipende dalla qualità dell'offerta sulla quale, insieme al Teatro pubblico campano, abbiamo deciso di puntare».

«Una parte dei costi è stata coperta dall'investimento dell'ente, la restante parte verrà dalla vendita dei biglietti che, tra l'altro procede benissimo, come dimostrato dalla risposta del pubblico sabato scorso in occasione dell’inaugurazione della rassegna con lo spettacolo di Peppe Iodice. Le persone, dopo anni di nulla, sono più che felici di investire nella cultura. Detto questo, all'offerta di Villa Avellino si aggiungono il cinema sei giorni alla settimana (prezzo 3.50 euro) e gli spettacoli gratuiti al Rione Terra della rassegna "Officine", che prende il via proprio in questi giorni. Pozzuoli è viva, e noi lavoriamo per questo».