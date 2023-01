Al Rione Terra, l'antica rocca su cui i romani fondarono la colonia di Puteoli nel 194 a.C., precisamente su via Duomo, inglobata alla base delle mura della cattedrale puteolana, è possibile scorgere un'ara romana, ancora poco conosciuta. Su quell'altare di marmo, in epoca successiva, è stata scolpita una croce, quella templare, variante della croce greca.

Questa tipologia di croce era utilizzata anche dai Bizantini. Non va dimenticato che l'Italia meridionale, e Napoli in particolare, fin dall'VIII secolo fu lo sbocco dei greci ortodossi. La croce scolpita sul Rione Terra, consumata dal tempo, è appena percettibile ad un occhio poco attento ma può spalancare un mondo di informazioni sulla storia locale e non solo. Questa tipologia di croce non essendo utilizzata solo dai templari si servì dei colori per precisare l'appartenenza.

Ma sul Rione Terra, essendo scolpita, non ha colore, quindi non è possibile indicare con esattezza l'appartenenza: (rossa: Cavalieri Templari; bianca: Cavalieri Ospitalieri; nera: Cavalieri Teutonici). Il simbolo scelto dai Templari rappresentava il sacrificio di Cristo e fu utilizzata su indumenti, documenti e oggetti adoperati dai Cavalieri. L'Ordine dei Templari nacque nel periodo delle crociate, tra la fine dell'XI secolo e primi del XII secolo, per proteggere i pellegrini che si recavano in Terrasanta.



I Templari hanno lasciato la loro «impronta» a Pozzuoli? La storia dice che è possibile. L'ordine è stato in Campania e nella cittadina flegrea. Da documenti di archivio, testimonia Giovanni Bausilio nella sua Miscellanea napoletana, i templari erano presenti nel sud Italia e nel napoletano. Nei Regesta angioini del 1282 si elencano diversi siti templari in Campania e tra di essi risulta anche Pozzuoli e una fattoria templare a Cuma, quindi è plausibile pensare che la croce scolpita su quell'elemento di spolio sia proprio una croce dell'ordine.

Ora resta da chiedersi: quell'ara di spolio, inglobata alla base della Sala capitolare della cattedrale puteolana, dove è stata recuperata, in quale luogo dell'antica Rocca? E prima della posa, a cosa è servita? Ornava la cattedrale medievale? Occorre ricordare che nel 1307 su ordine del re di Francia Filippo il Bello, cominciarono gli arresti dei cavalieri, quindi anche a Napoli. I loro beni furono inventariati e consegnati anche a monaci di vari ordini. Questa decisione conduce alla conclusione che la croce del Rione Terra sia databile quantomeno al XI secolo e non dopo.

Un altro curioso collegamento tra la città di Pozzuoli e i Templari viene fornito dallo scrittore Luigi Mangiaviti che nel suo Dossier Templari Graal afferma che nel 1410 uno scrittore tedesco collocava il Graal nelle campagne nei pressi di Pozzuoli, precisamente sulla montagna «Santa Barbara». Inoltre, sostiene l'autore, in una traduzione del 1575, la montagna puteolana viene chiamata «il Graal o Venusberg». Siamo abituati a guardare in alto e invece è importante anche abbassare lo sguardo, l'attenzione ai dettagli, come nel caso dell'ara inglobata alla base della sala capitolare del Rione Terra a Pozzuoli, che fa scoprire autentiche meraviglie.