Sta venendo a galla un problema di emergenza abitativa a Giugliano. Tra martedì e ieri si sono verificati due episodi che, seppur non collegati tra loro, hanno un unico filo conduttore e un’unica esigenza: la casa. Il primo riguarda il bene confiscato alla camorra in via Palmentiello e destinato alle famiglie rom di via Carrafiello, che nella serata di due giorni fa è stato occupato abusivamente.

Alcuni nuclei familiari avevano posizionato all’interno dei sei appartamenti materassi e altri oggetti personali allo scopo di stanziare nell’edificio tra Giugliano e Parete. Ieri, però, polizia di Stato, carabinieri e municipale, nel corso di un’attività coordinata dalla Prefettura, hanno sgomberato gli occupanti.

Progetto Abramo

Il bene è stato individuato come soluzione abitativa per sei nuclei familiari che attualmente vivono nel campo rom di via Carrafiello. L’inserimento in casa sarà possibile grazie al progetto Abramo che già si sta occupando della scolarizzazione dei minori del campo. I sei appartamenti di via Palmentiello sono stati ristrutturati dal Comune e arredati dalla Curia per poter accogliere le famiglie a breve. Un passo importante verso lo smantellamento del campo e l’integrazione con la comunità locale.

Gli occupanti che ieri sono stati sgomberati saranno ora presi in carico dai servizi sociali del Comune per valutare aiuti di tipo economico, in particolare per la casa e il fitto. Intanto sempre ieri gli agenti di polizia di Stato e della municipale hanno effettuato un nuovo blitz all’accampamento di via Carrafiello. I controlli sono ormai costanti e ieri sono stati otto i veicoli posti sotto sequestro per intestazione fittizia.

Via Casacelle

L’altro fronte di emergenza abitativa è in via Casacelle dove ci sono le abitazioni popolari anche note come «fabbricati pesanti» e dove gli agenti di polizia locale hanno notificato oltre cento ordini di sgombero. I caschi bianchi, guidati dal comandante Emiliano Nacar, hanno consegnato le ordinanze a numerosi residenti perché occupanti abusivi, altri perché morosi nei confronti del Comune che è proprietario degli immobili. Alcuni di loro non pagherebbero il canone da circa dieci anni. I fabbricati sono stati più volte al centro dell’attenzione sia per attività di controllo delle forze dell’ordine sia per la denuncia da parte degli stessi residenti delle condizioni in cui versano le abitazioni. Muffa, infiltrazioni, degrado delle aree comuni è quanto più volte hanno denunciato gli abitanti.

Ma il problema relativo alla casa non riguarda solo loro, bensì da qualche mese anche i residenti di via Bosco che hanno ugualmente ricevuto un ordine di sgombero. Anche lì le condizioni dello stabile sono a dir poco fatiscenti ma l’allontanamento forzato delle famiglie è stato rinviato per consentirgli la ricerca di una soluzione alternativa.