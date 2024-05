Una zona periferica della città, una ragazza di 16 anni appena uscita da scuola e intenta a tornare a casa, un uomo molto più grande che la blocca in una zona appartata e prova a baciarla dopo averla morbosamente palpeggiata. Una violenza in piena regola, subita dalla minorenne a fine dello scorso mese di febbraio: vicenda per la quale ieri c’è stata una decisa svolta, con l’arresto del 41enne ritenuto responsabile delle molestie.

Tutto prende il via dalla denuncia della vittima, che ha prima trovato il coraggio di raccontare quanto aveva subito ai genitori, quindi accompagnata da loro ha descritto minuziosamente i particolari della violenza ai carabinieri della stazione di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Militari che, dopo due mesi di indagini coordinate di concerto con la Procura di Torre Annunziata, sono stati chiamati ad eseguire l’ordinanza di custodia ai domiciliari emessa dal gip del tribunale oplontino.

L’uomo, le accuse nei confronti del quale sono state suffragate dalle indagini, è stato posto in «arresto casalingo» presso la propria abitazione. Potrà avere contatti e soprattutto comunicare, stando a quanto stabilito dai magistrati che hanno firmato il provvedimento cautelare, soltanto con i più stretti familiari. Il reato contestato è di violenza sessuale ai danni di una minorenne.

Se dovessero essere confermate, le accuse sono estremamente gravi: stando a quanto raccontato dalla sedicenne e dagli elementi raccolti dai carabinieri, tutto sarebbe avvenuto poco dopo l'uscita di scuola della studentessa, che lasciato l’istituto di appartenenza stava recandosi presso la propria abitazione.

Un appartamento posto in una zona periferica della città, aspetto questo che avrebbe permesso al 41enne - che evidentemente conosceva gli abituali spostamenti della ragazza - di agire senza essere visto. L’uomo avrebbe bloccato la giovane, l’avrebbe palpeggiata per poi tentare, contro la sua volontà, di baciarla. La resistenza della vittima avrebbe indotto l'uomo a mollare la presa, permettendo alla sedicenne di liberarsi e correre verso casa. Quindi la denuncia e l’arresto. Il 41enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.