Terme romane di Baia, spunta un’inedita stanza monumentale con vista panoramica

È uno dei luoghi più interessanti e al contempo ancora sconosciuti del Parco archeologico delle Terme dei Baia.

Stiamo parlando dalla terrazza più alta della Villa dell’Ambulatio, di recente interessata da importanti lavori di pulizia e diserbo. E proprio qui, gli archeologi della Soprintendenza, hanno individuato una stanza monumentale, con vista sul golfo di Baia ma anche sul lago Fusaro.

I dettagli della scoperta in un comunicato sulla pagina Facebook del Parco Archeologico Campi Flegrei:

«Si tratta di un’inedita stanza monumentale semicircolare, di oltre 10 metri di larghezza, posta sulla terrazza più alta della Villa dell’Ambulatio, dominate il panorama su Baia ma collegata anche al lato opposto, verso il Lago Fusaro. Tracce della lussuosa decorazione in marmo si intravedono nei pavimenti e sulle pareti, presente anche nei due vani quadrangolari che affiancano lo spazio absidato. Un corridoio di servizio corre dietro ai vani, funzionale alla servitù nelle occasioni di ricevimento: siamo di fronte ad un contesto sicuramente prestigioso, al vertice delle numerose terrazze che formano il complesso. L’area era stata probabilmente vista, almeno in parte, come risulta da alcune planimetrie d’archivio e dalle foto di inizio ‘900. Scompare tuttavia da tutte le pubblicazioni edite e sembra non essere stata dal tutto indagata. Molto infatti è il lavoro ancora da eseguire, come nei vani voltati immediatamente sottostanti, ancora del tutto interrati e che più dati, non appena indagati, potranno raccontarci sulla storia di questo monumento. Scorrete fino in fondo la galleria di immagini e vedrete come si presentava l’area prima dell’inizio dei lavori! Non possiamo che ringraziare la società Clean Service che, con i suoi operatori, si è appassionata, come noi, a questa emozionate indagine».