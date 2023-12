I termini non sono stati rispettati. Pur volendo considerare le deroghe dettate dalla pandemia, durante la parentesi del Covid, il provvedimento di appello è arrivato con largo ritardo. Quanto basta a spingere la Procura generale della Cassazione a chiedere l’annullamento della confisca dei beni ritenuto provento di reati ambientali.

Sono queste le conclusioni del sostituto procuratore generale della Cassazione Luigi Giordano, nel corso del processo a carico dei fratelli Pellini, nel corso dell’udienza clou in materia di danni ambientali. Magistrato napoletano, per anni in forza alla sezione gip del Tribunale di Napoli, il sostituto pg Giordano non può far altro che condividere le conclusioni della difesa dei Pellini: a Napoli, quando è arrivata la confisca in appello, il tempo era abbondantemente scaduto. I sigilli vanno rimossi, il tesoro di oltre 200 milioni va restituito a quei manager che hanno scontato sette anni di reclusione per disastro ambientale, in quanto ritenuti responsabili di aver inquinato una parte di territorio vesuviano.

Una vicenda controversa, su cui ora si attende il verdetto dei giudici della sesta penale della Suprema Corte, a proposito di un procedimento legato alle misure di prevenzione da applicare all’indomani della condanna dei fratelli Pellini. Proviamo a fare chiarezza. In sintesi, i manager sono stati condannati a sette anni di reclusione al termine di un processo per disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti. Nei loro confronti, è poi scattato un procedimento di misure di prevenzione, che puntava a bloccare i loro beni, ritenuti proventi dei traffici illeciti. È così che sono scattati i sigilli a oltre duecento milioni di euro, tra capitali, beni immobili e quote societarie.

Una volta davanti ai giudici, però, questo secondo procedimento ha fatto registrare degli intoppi. Tra il primo e il secondo grado di giudizio sarebbe trascorso troppo tempo. Anzi. Il provvedimento di confisca in appello sarebbe arrivato con largo ritardo rispetto al tempo concesso ai giudici di appello per esprimersi sulla opportunità di confermare il sequestro dei beni. Questione di forma, che in Cassazione rischia di diventare sostanza, come emerge anche dalle conclusioni proposte dal sostituto pg Giordano, che - dopo aver affrontato le ragioni della difesa dei fratelli Pellini - non può far altro che firmare queste parole: «Si chiede che la Corte di Cassazione annulli il provvedimento impugnato, con i provvedimenti conseguenzuali».

Ma restiamo nel merito della valutazioe del pg, ovviamente in attesa del verdetto della sesta penale (che potrebbe sopraggiungere anche questa mattina, ndr). Si parte dal lavoro svolto dai difensori dei Pellini, i penalisti Francesco Picca e Stefano Preziosi, in favore - tra gli altri - di Cuono e Giovanni Pellini.

I conti sono presto fatti: dopo il sequestro, il ricorso in appello è stato depositato il 15 marzo del 2019; la prima udienza (per altro subito rinviata) è stata celebrata otto mesi dopo, il 26 novembre del 2019; poi ci sono stati difetti di notifiche. Poi il Covid (con 64 giorni di stop ai processi); il 3 febbraio del 2022 si attendeva la decisione, ma la sentenza è arrivata (anche grazie a una campagna de Il Mattino) solo il 19 giugno del 2023. Circa quattro anni per una decisione che doveva essere compresa in 18 mesi, tempo scaduto secondo il codice. Ma si tratta di termini perentori? Riusciranno i giudici ad aggirare l’ostacolo formale e a sacramentare un provvedimento nel merito? Intanto, spiega a Il Mattino l’avvocato Picca: «Abbiamo sempre riservato il massimo rispetto nei confronti delle istanze di cittadini e associazioni, ma è opportuno ricordare che le persone finite sotto processo hanno scontato le pene alle quali sono state condannate e hanno pertanto il diritto a far valere le proprie ragioni secondo le regole del codice, al riparo da un clima di mostrificazione. Le nostre istanze sono state sempre fondate su principi cardine del giusto processo».