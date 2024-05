Il tesoro glielo hanno restituito e, in tempo reale, hanno notificato un nuovo decreto di sequestro a carico dei tre fratelli Pellini, condannati a sette anni per traffico illecito di rifiuti. Beni per 200 milioni di euro sono stati consegnati ai tre imprenditori di Acerra, come disposto dalla Cassazione per motivi formali lo scorso aprile, ma sono stati anche sequestrati per una seconda volta. In sintesi, è risultato decisivo il lavoro della Dda di Napoli, sotto il coordinamento del procuratore Nicola Gratteri e del suo braccio destro, il magistrato Rosa Volpe, per reiterare il sequestro. Un provvedimento frutto del lavoro del nucleo di polizia economica e finanziaria del colonnello Paolo Consiglio, che nasce dalla necessità di assicurare allo Stato i proventi di reati legati all’inquinamento dell’area chiamata terra dei fuochi.

Come è noto la Cassazione aveva annullato la confisca per motivi formali, ma - contestualmente - apriva alla possibilità di un sequestro bis. Poche ore fa, il Tribunale Misure di Prevenzione (presidente Areniello) ha accolto il nuovo lavoro dei pm e ha dato mandato di apporre i sigilli bis al tesoro dei Pellini. Finiscono sotto sequestro i seguenti beni: otto società, 72 autoveicoli, 75 rapporti finanziari, 224 immobili, 75 terreni, tre imbarcazioni e due elicotteri per un valore complessivo stimato di 201.476.743 euro.

Difesi dal penalista napoletano Francesco Picca, i tre fratelli Pellini potranno comunque fare ricorso avverso questo provvedimento.