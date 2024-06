È massima l’attenzione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, su Acerra, sui comuni limitrofi e su tutta la Terra dei Fuochi, da Pomigliano a Casalnuovo, Nola, Marigliano, da Afragola a Caivano e fino a Giugliano. Ieri mattina di Bari ha voluto ribadirlo con il secondo vertice consecutivo tenuto ad Acerra nello spazio di poco più di un mese sulla prevenzione e repressione dei roghi tossici e degli sversamenti abusivi di rifiuti. «Acerra sarà tavolo permanente della lotta ai pericoli ambientali», la promessa del prefetto al termine del confronto nel Castello dei Conti. Un faccia a faccia che promette sviluppi sul fronte dei controlli.

Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci di Acerra, Casalnuovo e Marigliano, Tito D’Errico, Massimo Pelliccia e Giuseppe Jossa, esponenti dei comuni di Afragola e Brusciano, il vescovo di Acerra e presidente dei vescovi campani, monsignor Antonio Di Donna, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, e i rappresentanti di guardia di finanza, carabinieri, esercito, polizia metropolitana, vigili del fuoco, Regione, Arpac e Ato.

«Ai cittadini dico di avere fiducia - dichiara il prefetto - perché l’attività svolta finora è stata notevole. Oggi si tratta di mettere a fattor comune le iniziative dei soggetti coinvolti per arginare il deprecabile fenomeno dei roghi e degli sversamenti abusivi che attentano alla salute delle persone. L’attenzione quindi - aggiunge Di Bari - deve essere massima e deve essere capace di generare efficaci servizi di controllo, incisivi e mirati. Nelle prossime settimane faremo alcuni servizi che riguarderanno luoghi prioritari per poi rivederci subito dopo. Io voglio - la promessa del prefetto - che il tavolo di Acerra sia permanente».

«Questo secondo incontro - sottolinea il sindaco D’Errico - ha specificato i temi di riferimento. C’è l’attenzione al controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei roghi, che peraltro negli ultimi tempi sono nettamente diminuiti, ma ci sono anche ben altre problematiche, evidenziate soprattutto dal nostro vescovo, come le bonifiche, il termovalorizzatore, gli screening sanitari della popolazione. Su tutto questo bisogna lavorare. Ma le premesse per agire in sinergia ci sono».

« C’è anche la questione degli sforamenti delle polveri sottili - fa notare monsignor Di Donna - ma devo sottolineare che il prefetto e le altre istituzioni hanno stabilito un dialogo proficuo con i territori e i loro sindaci. Dobbiamo solo sperare - l’appello del prelato - che questo tavolo permanente produca i frutti sperati da tutti».

Le risposte

Le istituzioni stanno dando risposte notevoli da queste parti. Recentemente il tribunale di Napoli, su richiesta della procura, ha di nuovo sequestrato i beni per 200 milioni dei fratelli Pellini, condannati per il disastro ambientale nella Terra dei Fuochi, mentre il prefetto, l'8 giugno, ha firmato tre interdittive antimafia per aziende di rifiuti sempre riconducibili ai Pellini e per un'altra impresa di Pomigliano.