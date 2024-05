Terremoto a Napoli, a Bacoli controlli ai costoni costieri dopo la scossa di stamattina: «nessun danno rilevato»

Un'operazione in sinergia tra la polizia municipale di Bacoli e la Guardia Costiera di Pozzuoli e Bacoli, che ha controllato tutti i costoni costieri, dopo la scossa di questa mattina con epicentro nel golfo.

«La notizia positiva è che non abbiamo registrato nessun danno sui costoni - ha dichiarato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco della cittadina bacolese -. È un'azione resasi necessaria a tutela non solo dei bagnanti ma soprattutto delle nostre strade e delle abitazioni. I lavori antisismici effettuati negli anni scorsi stanno sortendo effetti positivi. Adesso continueremo con i controlli alle strutture private in base a tutte le segnalazioni che ci sono state fatte».

Gli uomini della capitaneria insieme agli agenti della municipale hanno controllato da Punta Epitaffio a Miseno ma anche Punta Pennata e Centocamerelle