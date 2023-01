Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa con epicentro in mare nel Golfo di Pozzuoli

Alle 6.14 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.0 con profondità 3,14 chilometri ed epicentro in mare a pochi metri dalla costa, tra Pozzuoli e Bagnoli.

La scossa, accompagnata da un boato, è stata avvertita da alcuni abitanti ricadenti in zona epicentrale.

Dall'ultimo bollettino di monitoraggio mensile dei vulcani campani, diramato dall'Osservatorio Vesuviano, apprendiamo che «durante il mese di dicembre 2022 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 517 terremoti con una Magnitudo massima=2.7±0.3. Di questi, 495 eventi (circa il 96% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0 o non determinabile a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo, 17 eventi (circa il 3% del totale) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9 e 5 eventi (circa l'1% del totale) hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. In totale sono stati localizzati 214 eventi (circa il 41% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, Monte Olibano, l'area Solfatara-Pisciarelli e il Golfo di Pozzuoli con profondità concentrate nei primi 2 km e profondità massima di circa 3.8 km».