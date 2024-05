A 48 ore di distanza dal vertice interministeriale con la premier Giorgia Meloni e il ministro Nello Musumeci oggi alle 11 lo stesso Musumeci ha riconvocato il tavolo con la sola eccezione della premier che non ci sarà. Vertice che dovrebbe servire a concretizzare l’iter del decreto “Campi Flegrei” che come ha spiegato il ministro «sarà discusso nella prossima seduta del Consiglio dei ministri». Si deve decidere - nella sostanza - l’entità delle risorse da erogare, si parla di mezzo miliardo per la zona del cratere del bradisismo che lambisce anche Napoli. Uno step intermedio preceduto dalla riunione in Prefettura a Napoli di ieri, con il Prefetto Michele Di Bari e i sindaci del cratere, un tentativo di sminare polemiche e perplessità sulle modalità dell’intervento del Governo che serpeggiano tra i primi cittadini dell’area gialla soprattutto rispetto all’impiego dei fondi.

Di Bari - trapela dalla Prefettura - ha spiegato che l’operatività del decreto si deciderà appunto oggi. E infatti nella nota diramata da Palazzo Chigi è ben chiarito. «Sono stati convocati i primi cittadini dell’area dei Campi Flegrei, per un punto della situazione e degli interventi da mettere in campo». Nota che prosegue così: «All’incontro a Palazzo Chigi parteciperanno i sindaci di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi, di Pozzuoli Gigi Manzoni e di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione». La Regione non figura nel comunicato - da capire se è solo una dimenticanza o c’è dell’altro - ma ci sarà, questo trapela dall’ente presieduto da Vincenzo de Luca. E sarà rappresentata dal vicegovernatore con delega all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. Che batterà cassa sui Fondi sviluppo e coesione. La Campania non ha ancora firmato l’accordo con il ministro Raffaele Fitto, ma chiede che almeno i 70 milioni «per le vie di fuga dei Campi flegrei vengano erogati».

Di riffa o di riffa le frizioni non mancano. Il vertice arriva nel pieno di una polemica che coinvolge Musumeci, De Luca, Elly Schlein la segretaria del Pd e anche Matteo Renzi. Nel mirino c’è in particolare una dichiarazione di Musumeci arrivata dopo il primo vertice: «Chi ha scelto di vivere nell’area dei Campi Flegrei sapeva di vivere in una zona difficile che presenta rischi». Lo stesso Musumeci poi ha chiarito il senso delle sue parole: «Le uniche colpe sono di chi ha permesso scempi in passato e non dei cittadini». Ma ormai la frittata era già fatta soprattutto se si considera il clima elettorale in cui si consuma lo scontro. Le dichiarazioni del ministro hanno saldato un asse tra i sindaci del cratere e De Luca. «Non dobbiamo prendere in giro la gente - dice De Luca - non dobbiamo fare demagogia. Non possiamo però neanche attribuire a chi è nato in quel territorio dei Campi Flegrei la responsabilità di essere nato lì. Sappiamo che è un territorio difficile. Qual è l’alternativa? Dobbiamo evacuare tutta l’area interessata sul Vesuvio o dai Campi Flegrei e Pozzuoli?». Parole condivise dai primi cittadini di Pozzuoli e Bacoli. Nella polemica ci entra il Pd con la Schlein: «Sono molto colpita dalle parole di Musumeci, che senso ha colpevolizzare chi vive li. Questo non autorizza un membro del governo a lavarsene le mani». Per la Schlein «Il ruolo del governo è sostenere i sindaci nell’indicare soluzioni per 80mila persone che non hanno colpa di vivere in un’area di rischio. Ben venga se qualcuno vuol togliere quelle abitazioni da lì magari spostandole da un’altra parte». Anche Renzi non è tenero: «Non mi è piaciuta la frase di Musumeci. Non brillantissimo, la Meloni intervenga».

Manfredi si tiene alla larga dalle polemiche, ma oggi prima ascolterà poi esporrà il suo punto di vista che più o meno è questo: proseguire e accelerare sulla scia del decreto bradisismo, individuando però forme di sostegno o contributi gestiti dai Comuni o dallo stesso Governo. Fondi che però devono servire per rendere più sicuri gli edifici privati. La sostanza del messaggio di Manfredi è questa: gli effetti del terremoto si combattono con case sicure, solo così si tranquillizza la popolazione che ci abita. La gestione dei Fondi direttamente ai Comuni è una battaglia che Manfredi sta facendo da mesi anche con il sostegno dell’Anci.

I sindaci - il suo ragionamento - sono i primi rappresentanti istituzionali a cui si rivolge chi è in difficoltà. Di qui la priorità ai Comuni. Il vicegovernatore Bonavitacola batte su due tasti: lo sblocco dei fondi Fsc e la messa a punto del “Bonus sisma”. Parola ancora a De Luca: «Chiederò attraverso la protezione civile di utilizzare la ex base Nato a Bagnoli quale luogo di appoggio per chi ha paura delle scosse e non vuole dormire a casa. Mi è capitato di vedere nella notte nei Campi Flegrei, quando sono stato lì, centinaia di persone che erano in strada nelle macchine per le scosse di terremoto». Luigi Manzoni il sindaco di Pozzuoli si aspetta dal vertice concretezza: «Lo sblocco dei fondi Fsc per i Campi Flegrei - dice è fondamentale - e poi dobbiamo dare risposte a chi abita in edifici privati. Dobbiamo sapere come aiutarli e con quali risorse. La verifica dei fabbricati è fondamentale e per farla bisogna avere le risorse serve velocità nel sbloccarle».