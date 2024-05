Pozzuoli, voragine in via Pergolesi, strada interdetta al traffico

Una voragine si è aperta quest'oggi in via Pergolesi, nei pressi del carcere femminile, nella direzione di marcia che dalla zona bassa del porto conduce a piazza Capomazza.

Sul posto ci sono i tecnici del comune di Pozzuoli, che hanno già verificato l'entità del danno ed hanno iniziato i lavori.

La polizia municipale, diretta dalla comandante Silvia Mignone, ha comunicato di «aver interdetto il traffico, al momento su via Pergolesi, in entrambi i sensi di marcia in attesa che i lavori di ripristino terminano per poter riaprire al più presto il tratto stradale alla circolazione».