«San Gennaro ferma le scosse»: boom di messaggi dei fedeli per placare il bradisismo

«San Gennaro ferma le scosse» ; «San Gennaro pensaci tu» ; «Proteggi i nonni dalle scosse» ; «Proteggi la nostra Pozzuoli», sono solo alcuni dei messaggi lasciati dai fedeli nel celebre Santuario di San Gennaro alla Solfatara, a Pozzuoli.

Scritti sul libro delle intenzioni di preghiera, all'interno della cappella dove si conserva la reliquia del santo patrono di Napoli - una pietra sulla quale sarebbe stato decapitato il santo - le suppliche per fermare il bradisismo, si raccolgono tra le pagine del libro da circa un anno, accanto a preghiere e invocazioni.

Ansie e preoccupazioni per il bradisismo quelle condivise dei puteolani.

E come non ricordare lo storico miracolo, quando il 16 dicembre 1631, San Gennaro, supplicato e portato in processione dal popolo napoletano, “fermò” la lava che dal Vesuvio si dirigeva minacciosa verso Napoli.