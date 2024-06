Terremoto Napoli e Campi Flegrei: restano mille sfollati

Sono circa mille le persone fuori dalle loro abitazioni a seguito dell'attività sismica che si registra da settimane nei Campi Flegrei, perché gli edifici da loro occupati sono oggetto di verifica da parte dei tecnici.

È quanto si apprende dalla prefettura di Napoli. «Il governo nazionale, con i ministri Musumeci e Piantedosi e la presidente del Consiglio Meloni, sta seguendo con grande attenzione la vicenda. Il tema non è stato mai messo in stand by e la popolazione va seguita attentamente sempre», sottolinea il prefetto Michele di Bari.