Terremoto Campi flegrei, il sindaco di Bacoli: «Niente danni, al via i lavori per nuova via di fuga»

«Non ci sono danni, ci sono state numerose scosse anche di magnitudo significative, abbiamo ricevuto diverse chiamate dai cittadini per avere informazioni e chiarimenti».

Lo ha detto il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, a proposito dello sciame sismico in corso dalla scorsa notte, con un paio di scosse più sostenute che si sono verificate questa mattina nell'area dei Campi Flegrei e avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli.

Il sindaco del comune che si trova nell'area bradisismica aggiunge: «Pochi giorni fa è stato approvato dopo 48 anni il Piano Urbanistico Comunale che consentirà i lavori per l'arretramento della stazione di Torregaveta e la realizzazione della più importante via di fuga per Bacoli e Monte di Procida, che attraversa le due città verso Pozzuoli. E' una strada di sette metri di larghezza immaginata negli anni '80, saranno investiti oltre 30 milioni di euro, si tratta di una via di fuga importantissima per oltre 40 mila persone».