C’è un po’ di tutto in quelle carte: edifici da 330 metri quadrati cresciuti nel giro di qualche settimana, ma anche case con tavernette, appartamenti con terrazzi, locali ad uso commerciale sbocciati come funghi dopo un acquazzone notturno. Sono edifici abusivi, bollati come tali in via definitiva da una sentenza penale: case e palazzine che svettano in una delle zone più belle del mondo - parliamo dei comuni dell’area dei Campi flegrei -, ma che non cadono giù, non vengono abbattute, ma restano lì in bella mostra ad offendere un territorio ad alto rischio sismico. Sono oltre 120 le strutture disseminate in un’area da sempre vincolata, al centro di processi giudiziari che si sono conclusi in modo univoco: con la condanna dei proprietari-costruttori e l’obbligo di demolizione.

Un obbligo difficile da adempiere per almeno due motivi: mancano soldi per l’abbattimento degli immobili (gli imputati in questi casi sono quasi mai solvibili); accendere le ruspe su un territorio municipale è tecnicamente impolitico, non conveniente sotto il profilo del ritorno di voti alle prossime elezioni. Quanto basta a spingere in questi anni il procuratore generale di Napoli Antonio Gialanella a denunciare amministrazioni inadempienti o ad allertare procure ordinarie e della Corte dei Conti.

Ma restiamo agli aspetti numerici, in una operazione trasparenza che punta a fare chiarezza su uno dei fenomeni che ha flagellato in passato quel pezzo di territorio oggi al centro dell’attenzione italiana per l’incubo bradisismo. Stando ai dati della Procura generale, guidata dal procuratore generale Antonio Gialanella, ci sono circa 800 procedimenti penali pendenti. E per procedimenti pendenti si intende sentenze di condanna in appello e ordini di demolizione che devono essere messi in esecuzione, ma che restano al palo. Stessi numeri per quanto riguarda la Procura di Napoli, quando il processo a carico degli abusivi si ferma in primo grado, diventando esecutiva la condanna dopo un solo verdetto.

Sempre per larghe linee, la Procura generale riesce ad abbattere un centinaio di manufatti irregolari in un anno, con un ritmo di demolizioni che deve fare i conti anche con l’arrivo di altri provvedimenti giudiziari che diventano definitivi nel corso degli ultimi mesi. Stesso trend e stessi numeri per quanto riguarda i dati del pool reati urbanistici della Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri.

Se questo è il dato generico, vediamo però cosa accade nei comuni flegrei. Stando ai dati della Procura generale, al momento ci sono 18 sentenze di demolizione non eseguite nel comune di Bacoli (nel corso degli ultimi 15 anni, la Procura generale è riuscita a portare a termine una trentina di demolizioni); 8 manufatti abusivi da abbattere a Monte di Procida; 19 gli immobili da demolire a Pozzuoli (dove negli anni scorsi sono state portate a termine circa settanta demolizioni di altrettante strutture abusive); 14 gli edifici irregolari da rimuovere invece nel comune di Quarto, (negli ultimi quindici anni sono stati demoliti 35 manufatti abusivi). In tutto una sessantina di immobili per la Procura generale a cui vanno aggiunti una cinquantina di casi che riguardano le sentenze di demolizione maturate in primo grado, sempre e solo pensanso alla zona flegrea.

In sintesi, volendo rimanere al dato freddo, si può dire che il grosso delle sentenze di demolizione si concentra alle porte di Napoli, nella zona oggi attraversata dalle scosse telluriche provocare dal bradisismo. Ma a questo punto, conviene ragionare sui motivi di questo fenomeno, a partire da una domanda: per quale motivo, dopo anni di processo, le sentenze di demolizione non vengono eseguite? Cosa inceppa un meccanismo che si arena nella parte conclusiva? In gran parte dipende dalla difficoltà di reperire fondi, ma anche da una attenzione politica che - almeno nelle generazioni precedenti - è sempre stata ad intermittenza. In sintesi, dopo aver ottenuto la sentenza di demolizione, il proprietario condannato si tira dietro.

Non investe un euro, magari dichiarandosi insolvibile; a questo punto Procure e Procura generale chiedono ai Comuni di intervenire, ma le casse dei nostri municipi - si sa - sono sempre in deficit; si fa appello a Cassa depositi e prestiti e, solo se arrivano finanziamenti, si possono abbattere gli immobili abusivi e rimuovere scorie e detriti dal territorio.

Tutto ciò sempre se non subentrano incidenti di esecuzione, che bloccano di nuovo procedimenti che - in alcuni territori - nessuno ha intenzione di spingere in avanti.