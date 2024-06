Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi: attivato il Centro Coordinamento Soccorsi. Sindaco Bacoli: «Riunione in Prefettura»

A seguito dello sciame sismico registratosi a partire dalle prime ore del mattino nella zona dei Flegrei, presso la Prefettura di Napoli è stato attivato il Ccs Centro Coordinamento Soccorsi.

È in corso un collegamento di tutti i componenti del Ccs, presenti presso la sala operativa della Protezione Civile della Prefettura con la centrale operativa regionale di Protezione Civile, i Coc Centri Operativi Comunali di Pozzuoli, Bacoli e Napoli per fare il punto della situazione. Nell'immediato, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Quarto hanno disposto l'attuazione delle verifiche sul territorio e, allo stato, non risultano danni a persone o cose. A Napoli si regista una caduta calcinacci in zona Concordia ai Quartieri spagnoli, su un immobile rispetto al quale i Vigili del Fuoco non hanno evidenziato lesioni strutturali.

«Da stamattina Protezione civile, polizia municipale e componenti degli uffici tecnici del comune sono in strada, risultano al momento solo telefonate dei cittadini per sapere cosa stia accadendo, c'è preoccupazione ma non risulta nessuna richiesta di intervento in abitazioni private o fabbricati pubblici».

Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in merito alle varie scosse verificatesi questa notte nell'area dei Campi Flegrei. Il sindaco ha anche aggiunto che a breve ci sarà riunione in Prefettura per il punto della situazione. A Bacoli è in corso la composizione dei seggi elettorali: si vota oggi (ore 14-22) e domani (ore 7-23) anche per le elezioni comunali.

