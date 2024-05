Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, il prefetto Michele Di Bari: «39 famiglie sgomberate, vie libere per l'emergenza»

«Al momento sono 39 i nuclei familiari sgomberati in via precauzionale nella zona dei Campi flegrei, per determinare la situazione delle rispettive abitazioni». Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, così fotografa con i cronisti il momento ai Campi Flegrei durante un incontro con la stampa.

«Abbiamo molte squadre dei vigili del fuoco in via di potenziamento per le verifiche di alcune strutture per consentire alla popolazione di avere l'esatta cognizione delle rispettive abitazioni. Nella notte abbiamo disposto la richiesta di 400 brandine nelle aree di accoglienza dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nella IX e X decima municipalità del Comune di Napoli, per eventuali emergenze, che al momento non ci sono, se non in maniera molto sporadica», ha detto il prefetto.

«Ieri sera e in nottata abbiamo potenziato i servizi di viabilità stradale, sia attraverso le polizie locali che attraverso la polizia stradale, per evitare che in caso di fuga si creino degli ingorghi, ma al momento non si registra alcuna criticità su questo fronte». Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha così risposto ai cronisti sulle vie di fuga nell'area dei Campi Flegrei, se la situazione dovesse peggiorare, facendo scattare il dispositivo di emergenza.





«Le vie di fuga devono essere innanzitutto libere - aggiunge - ed è quello che stiamo assicurando».