«Dopo aver aperto il tunnel Tangenziale-Porto, entro la fine di quest’anno completeremo e apriremo le nuove rampe di accesso della via di fuga di via Campana, in direzione della Tangenziale verso Napoli e della Statale Domitiana verso Roma». L’annuncio arriva dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, pochi minuti dopo l’incontro di ieri mattina nella sede della Tangenziale di Napoli Spa per definire il piano delle vie di fuga aggiornato, in caso di emergenza vulcanica e bradisismica.

Il tallone d’Achille della zona rossa sono le strade e gli accessi attraverso i quali, nella malaugurata ipotesi di emergenza, migliaia di persone e veicoli dovrebbero evacuare tra cantieri ancora aperti, transenne, reti metalliche sbrindellate e cancelli chiusi. Una situazione paradossale descritta anche nelle 450 pagine del dossier stilato dalla protezione civile regionale, che dopo l’approvazione del decreto Campi Flegrei ha raccolto le criticità descritte nelle schede operative che i tecnici dei sette Comuni della zona rossa hanno trasmesso al dirigente regionale Italo Giulivo.

I nodi

Tra le zone sotto osservazione c’è, ovviamente, l’area di via Campana-Fascione e quella di via Pisciarelli a Pozzuoli. A pochi passi dalla Solfatara e dall’epicentro di migliaia di sciami bradisismici da oltre dieci anni.

Un punto dolente è sicuramente lo svincolo di via Campana della Tangenziale: ancora oggi un cantiere aperto, tra percorsi provvisori e ingressi troppi stretti per farci passare mezzi e camion della protezione civile. Un cantiere infinito per colpa di un contenzioso legale con il general contractor Copin.

«Le opere, avviate e mai ultimate da troppi anni, rappresentano fondamentali vie di fuga in caso di eventi sismici di maggiore entità – sottolinea il sindaco Manzoni -. Con il determinante impegno del governatore Vincenzo De Luca ci siamo attivati arrivando alla rescissione contrattuale con il concessionario Copin Due Spa, in conseguenza delle gravi inadempienze contrattuali registrate.

Nel corso dell’incontro abbiamo definito la nuova progettazione, quantificato le risorse necessarie e stabilito le relative procedure di approvazione e di utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione. In tempi celeri abbiamo superato ritardi incomprensibili». Serviranno un milione e mezzo di euro per le rampe di accesso alla Tangenziale e 4,5 milioni di euro per la manutenzione del supertunnel Tangenziale-Porto.

Ma nel report della Regione, a pagina 62, emerge anche un altro problema nelle vie di fuga di Pozzuoli. In un messaggio pec il Comune flegreo ha comunicato di «aver individuato via Cupa Cigliano come via di fuga di un agglomerato ove risiedono circa 800 famiglie con circa 1000 residenti»: una strada larga appena due metri e mezzo e «l’esistenza di una serie di strozzature che ne fanno un vero e proprio imbuto».

Nella stessa nota, inoltre, si comunica che «considerato che tale viabilità, per un tratto, viaggia in complanare con la sede della Tangenziale di Napoli si rende opportuno, nonché necessario, ipotizzare l’apertura di un varco di emergenza».

Problemi di traffico intenso che si hanno anche su via San Gennaro, per la presenza anche di molte scuole e a settembre ci saranno problemi soprattutto alla scuola media «Diano»: per il nuovo anno scolastico saranno disponibili solo 8 aule a fronte di 25 classi e non si sa, al momento, dove spostare le classi senza aule in attesa di ultimare i lavori di adeguamento sismico, iniziati nel 2020.