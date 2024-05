Inviato a Roma

C'è una prima, e sommaria, stima per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle reti infrastrutturali: circa 500 milioni. Ma ne serviranno altri, ed il governo è orientato a metterli, per adeguare anche gli edifici privati (solo prime case) ed, eventualmente, bonus per chi decida di andare via dalla zona rossa. E, unica cosa certa, blocco immediato per le nuove costruzioni nell'area dei Capi flegrei. A spiegare, l'orientamento del governo è il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, al termine di un vertice interministeriale con alcuni colleghi e la premier Meloni dopo le ultime scosse. Che non solo hanno danneggiato alcuni edifici facendo scattare le evacuazioni per decine di famiglie ma sta congelando dalla paura chi vive nell'area. A rischio enorme, in queste settimane, se nel pomeriggio al tavolo del Comitato grandi rischi c'è chi avanza la proposta di alzare l'allerta al colore arancione. Quella, per intenderci, che farebbe scattare le evacuazioni. Ma alla fine prevale il più tenue giallo anche se l'allerta rimane massima. E non a caso nel corso del vertice convocato dalla Meloni è stata effettuata una dettagliata ricognizione sullo stato dell'arte, distinguendo tra la situazione attuale e le necessarie opere di prevenzione e di messa in sicurezza. La prima è costantemente monitorata dando attuazione a quanto stabilito dal decreto legge di dicembre mentre quanto alla prevenzione, dicono da palazzo Chigi, andrà definita a largo spettro con priorità sulla messa in sicurezza delle scuole e sulla garanzia di continuità dei servizi essenziali. Poi privati e bonus per chi decide, appunto, di andare via.

Il ministro

Il vertice dura poco più di un'ora mentre giù, in strada, una pattuglia di deputati di Alleanza Verdi e Sinistra con un sit in rilancia: «Ai Campi Flegrei serve il sisma bonus». Al tavolo, invece, oltre alla Meloni che presiede, i ministri dell'Economia Giorgetti, alla Protezione Civile Musumeci, dell'Istruzione Valditara, i sottosegretari Rauti, Prisco e Mantovano oltre al capo del dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Tocca poi a Musumeci spiegare ai cronisti come il governo si sta orientando. E se il leitmotiv dell'esecutivo è di mantenere la calma, dall'altro Musumeci avverte: «La comunità scientifica dice che le scosse possono durare un mese, un anno, possono evolversi o estinguersi già domani: noi dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Stiamo lavorando con la prefettura, con i Comuni e con la Regione per definire un piano di evacuazione che rimane nel cassetto ma se necessario - avverte - deve essere subito attuato». Perché, aggiunge, «chi ha scelto di vivere lì sapeva che era un'area difficile, che presenta rischi ma ce ne ricordiamo solo quando la terra trema e questo è un grande limite, serve una convivenza vigile col pericolo».

Nel mirino l'eccessiva antropizzazione del territorio che è assolutamente da fermare: «In quell'area sono state realizzate migliaia di edifici, unità abitative, ci vivono circa 80mila persone e questa eccessiva antropizzazione di quel territorio andava impedita nel passato. Ora potrebbe creare problemi sul piano di evacuazione, sul piano speditivo e è una condizione su cui stiamo lavorando», è il monito di Musumeci.

Le misure

«Ora approveremo una norma per vietare nuove costruzioni nella zona del bradisismo», spiega sempre il ministro prima di chiarire come nei prossimi mesi si valuterà gli edifici privati da adeguare ale norme antisismiche. «Nell'area più pericolosa ci sono 1.250 case che sarebbero a elevato rischio sismico e 2.750 a medio rischio», specifica anche se non sono ancora chiare le cifre da mettere sul tavolo: «Quanto il governo potrà stanziare, e con quali modalità per mitigare il rischio di chi ci abita, lo valuteremo soltanto quando si sarà completata l'operazione di ricognizione della vulnerabilità degli immobili. In base alla mole di lavoro da affrontare, si quantificheranno le risorse». «Tranne per immobili abusivi e seconde case», precisa sempre Musumeci. E poi risorse per chi decide di andare via: «Il governo deve sostenere questa scelta: è un'ipotesi che non mi sembra da sottovalutare, ci stiamo ragionando, stasera (ieri, ndr) abbiamo posto il tema al centro dell'agenda». Anche se la priorità, ora, è quella di adeguare gli edifici pubblici, le reti infrastrutturali a cominciare da quelle viarie che servono anche come strade per la fuga. Accanto al ministro il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che tiene a ribadire come la situazione sia sotto controllo anche dal punto di vista della sicurezza: «È stato detto di qualche episodio di sciacallaggio ma lo escludiamo in radice. Non è un fenomeno nuovo quando accadono questi eventi m

Le polemiche

Mentre in differita si accendono scintille alla Camera dove si votava la fiducia al Superbonus ed in cui l'opposizione riesce a far passare un ordine del giorno sul sisma bonus, la misura caldeggiata anche nelle ultime ore dai sindaci e non inserito nel decretodi dicembre. Ma Musumeci smentisce nettamente l'ipotesi della misura fiscale quando i cronisti gli pongono la domanda: «C'è l'intenzione del governo - dice categorico - di impegnare risorse per gli edifici privati, ma escludo il metodo del sisma-bonus: troveremo soluzioni alternative, adeguate, più celeri». Ed ecco le polemiche del Pd che appena un paio di ore prima aveva visto passare il suo ordine del giorno e annunciava sul punto «la massima collaborazione istituzionale possibile».Poi a, in Aula, arriva la precisazione del ministro sul sisma-bonus e scoppia il caos con il presidente di turno. «Quello che sta accadendo sui campi flegrei certifica l'incapacità di questa destra di governare il paese. Mentre alla Camera - attacca Marco Sarracino, deputato dem e responsabile Sud del Pd - venivano infatti approvati da tutti i partiti ben tre ordini del giorno che andavano nella direzione del super sisma bonus, il ministro Musumeci in conferenza stampa comunicava l'impossibilità dell'utilizzo di questo strumento. Oltre alla evidente mancanza di coordinamento interno, si umilia il Parlamento e il lavoro a supporto degli amministratori locali impegnati a fronteggiare una grave emergenza».