Terremoto a Napoli oggi: «Aumento sismicità dovuto a una forte risalita di gas»

«Il terremoto di oggi è quello con la magnitudo più forte dal 2005 quando è ripresa l'attività bradisismica - ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano -. Abbiamo controllato i valori geochimici e geofisici e non abbiamo registrato variazioni, domani mattina faremo ulteriori verifiche. Il fatto che la popolazione lo abbia avverito ancora di più rispetto ai precedenti è perché l'epicentro è stato molto supericiale, quindi, è aumentata l'avvertibilità. Si tratta, comunque, di uno sciame sismico iniziato alle ore 19,45 che è ancora in corso nella zona dei Campi Flegrei dove abbiamo rilevato in via preliminare, finora, 18 terremoti con magnitudo superiore a zero con quello più forte di 3.8 all'inizio dello sciame».

Il sollevamento registrato, finora, alla stazione gps del Rione Terra, di massima deformazione, è di 107,5 cm da gennaio 2011 di cui 23,5 cm da gennaio 2022.

«Le misure periodiche geochimiche e quelle in continuo da stazioni fisse sia su fumarole che in pozzo mostrano che il processo di aumento di pressione del sistema geotermico sub-superficiale è ancora in corso e determina una forte risalita di fluidi maggiormente concentrati nell’area di Solfatara-Pisciarelli - continua Di Vito -. Le misure sono effettuate anche nella parte sottomarina della caldera, nel golfo di Pozzuoli, dove sono presenti punti di fuoriuscita di gas caldi, come il caso delle “Fumose” a sud del Monte Nuovo. Gli ultimi sciami sismici dimostrano come il fenomeno non mostri cambiamenti sostanziali, seppure avvenga con pulsazioni che si ripetono nel tempo. La causa del sollevamento del suolo e quindi della sismicità può essere dovuta a una forte risalita di gas e una maggiore pressurizzazione del sistema idrotermale profondo: le rocce sono sottoposte a sforzo, si fratturano e generano terremoti. Un’altra possibilità è che si stiano iniettando nel sottosuolo delle piccole frazioni di magma alimentate dal sistema magmatico profondo, strutture cosiddette a sill, a circa 3-4 km di profondità.

La sismicità è piuttosto concentrata nelle zone di massimo sollevamento e a una bassa profondità per l’alta temperatura della crosta terrestre sotto i Campi Flegrei che fa sì che sotto quelle profondità le rocce si comportino solo in modo visco-plastico; i terremoti avvengono dunque prevalentemente nella stessa area e anche i loro meccanismi sono per lo più gli stessi».

La caldera, ad oggi, è il vulcano più monitorato al mondo da parte della sala di Napoli dell'Ingv. «I dati attualmente disponibili indicano che l’origine del sollevamento sia riconducibile ad una risalita, probabilmente pulsante, di fluidi di origine magmatica. I fluidi si generano a profondità probabilmente superiori a 6-8 km, all’interno di una vasta e articolata camera magmatica profonda presente sotto i Campi Flegrei, ipotizzata da vari tipi di studi e indagini indirette - spiega Di Vito -. Da questo magma provengono le grosse quantità di gas che risalgono per gradienti di densità, e quindi di pressione, verso la superficie. In particolare, i gas interagiscono con le rocce superficiali e con il sistema idrotermale superficiale, presente nei primi 2-3 km di profondità. La sorgente di spinta, dedotta dalla modellazione della deformazione del suolo, sembra essere posta intorno a 4 km. La quantità di gas rilasciata è ragguardevole: solo nell’area di Solfatara-Pisciarelli determina la fuoriuscita di oltre 3000 tonnellate di anidride carbonica al giorno, in buona parte derivante dal degassamento magmatico profondo e dall’interazione del magma con rocce carbonatiche».

«Attualmente la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie - conclude il direttore dell'Osservatorio Vesuviano -. Inoltre, il volume crostale sollevato al momento è pari a dimensioni molto inferiori al km3: si pensi, come riferimento, che alcune eruzioni avvenute nel passato sono state precedute da sollevamenti del suolo rapidi e concentrati di qualche decina di metri. I dati sismici, geochimici, le deformazioni del suolo, le variazioni termiche superficiali e in pozzo, le variazioni gravimetriche non forniscono, allo stato attuale, indicazioni che il magma stia risalendo verso la superficie. Tuttavia, il vulcano ha la sua inarrestabile naturale evoluzione e, prima o poi, tornerà a eruttare. L’attenzione dell’Osservatorio Vesuviano e dell'Ingv è massima nella raccolta, studio e interpretazione dei dati e ogni variazione viene e sarà sempre discussa e comunicata tempestivamente agli organi di Protezione Civile nei suoi vari livelli».