I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 5,24 di questa mattina un terremoto di magnitudo 1.7 della scala Ritcher con epicentro in mare in prossimità di via Miliscola a Lucrino ad una profondità di circa 3 chilometri. L'evento tellurico è stato avvertito dalla popolazione che ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, un tremore. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati 1.541 i sisma registrati la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo. In tutto il 2022, invece, furono 3.182 anche in questo caso la maggior parte di bassissima magnitudo.

Dagli inizi di gennaio di quest'anno è ripreso il trend in sollevamento il cui andamento medio è ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre scorso che è di 15 millimetri al mese. Il sollevamento registrato alla stazione gps del Rione Terra è di circa 101.5 centimetri a partire da gennaio 2011. La sala Ingv di Napoli, inoltre, non ha evidenziato variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale dei Pisciarelli ha mostrato un valore medio di 96 gradi, temperatura di condensazione del fluido fumarolico.