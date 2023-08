Terremoto a Napoli oggi, a Pozzuoli e dintorni forte scossa all'alba sveglia la popolazione

Una forte scossa alle ore 4,48 ha svegliato la popolazione nei Campi Flegrei con gente scesa in strada nella zona di via Napoli. Il terremoto più forte registrato, che rientra in uno sciame sismico in corso, è stato di magnitudo 2,5 della scala Ritcher ad una profondità di 2,3 chilometri con epicentro nella zona di Cigliano a Pozzuoli.

L'evento tellurico è stato avvertito non solo nella cittadina puteolana ma anche a Monterusciello, Pianura, Varcaturo, Licola, Lucrino, Arco Felice, Bacoli, Quarto e nella zona di Agnano.

Il terremoto è stato preceduto da una trentina di secondi circa da un altro evento sismico di magnitudo 1.3 della scala Ritcher e seguito da uno alle ore 4,52 di magnitudo 1 della scala Ritcher e sono quelli che risultano alla sala di Napoli dell'Ingv essere i più forti della sequenza sismica in corso.

Ieri sera alle ore 21,58 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano avevano già registrato un evento tellurico di magnitudo 1,7 della scala Ritcher anche questo avvertito dalla popolazione.