Terremoto a Napoli oggi: scossa alle 11.01 avvertita dalla popolazione

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle 11.01 una forte scossa che è stata avvertita in gran parte dei Campi Flegrei ma anche nei quartieri occidentali di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.

La sala di Napoli dell’Ingv ha comunicato che l’evento tellurico è stato di magnitudo 3 con epicentro alla Solfatara a una profondità di 1,4 chilometri. La scossa rientra all’interno di uno sciame sismico.

La gente ha dichiarato di aver sentito un boato e avere visto, poi, i vetri delle finestre tremare ma il sindaco Luigi Manzoni predica calma: «Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le scuole. È in corso una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo inferiore ad 1 gradi: i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro».