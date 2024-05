Terremoto a Napoli oggi, la scossa più forte alle ore 6,30 di magnitudo 2.8

La terra torna a tremare nei Campi Flegrei svegliando la popolazione di prima mattina. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano alla ore 6,30 hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro tra la Solfatara e la zona dei Pisciarelli ad una profondità di 2,8 chilometri.

Il sisma è stato preceduto alle ore 6,06 da un evento tellurico di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona del Dazio a Bagnoli ad una profondità di 3 chilometri. Si tratta, comunque, di uno sciame sismico. Entrambi i sisma più forti sono stati avvertiti dalla popolazione che è stata svegliata nel sonno oltre che nella zona flegrea anche nei quartieri napoletani di Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. Dall'inizio dell'anno sono 2.933 le scosse registrate nella zona flegrea dalla sala di Napoli dell'Ingv.

«Un risveglio con un nuovo sciame sismico, stiamo monitorando la situazione, aggiorneremo la popolazione su tutto, sono in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, scrivetemi per ogni eventuale richiesta», ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione come detto ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.