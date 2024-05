Non sono disposti a chiudere e non vogliono «ripetere l'errore» del 1983 quando la grande fuga spopolò Pozzuoli mettendo una pietra tombale sul commercio. «Noi restiamo aperti, anche sotto le bombe» tengono a precisare commercianti e imprenditori che in questi giorni di grande paura tengono le serrande di ristoranti e negozi alzate nonostante la poca gente in città. Allo stesso tempo, però, chiedono un aiuto. Come Massimo Avallone, titolare della pizzeria Rione Terra in via Rosini, altra zona pesantemente colpita dai terremoti. «Il Comune potrebbe bloccare il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e la Tari, questo sarebbe un primo aiuto importante se si vuole dare una mano alle attività commerciali».

Grande è la sensazione di disorientamento per una situazione che sembra ripercorrere l'inizio della crisi legata alla pandemia. «Ricordo che piano piano si iniziò a svuotare la città, ma spero che questa volta non sia così spiega Peppe Minieri, titolare del ristorante "A Scalinatella", sul porto -. Vorrei capire cosa fare. Ogni giorno accade qualcosa, vediamo strade che vengono chiuse e situazioni che mutano ora dopo ora. Oggi (ieri ndr) non ho avuto un cliente, ma resto aperto. Non voglio puntare l'indice contro nessuno, è giusto che venga data priorità all'assistenza agli sfollati ma vorremmo anche noi ricevere qualche indicazione».

Percorrendo il porto di Pozzuoli i locali sono semivuoti: c'è qualche coppia seduta ai tavolini dei bar e di qualche ristorantino mentre sullo sfondo si vedono la tendopoli di (da ieri chiusa ai pedoni per isolare sfollati e volontari della Protezione civile), i palazzi recintati e le strade interrotte, come via Serapide, dove una palazzina sgomberata ha portato alla chiusura della stradina che costeggia l'antico Macellum. Qui sorge tra i tanti ristoranti «A Casa mia» di Gennaro Pietropaolo, imprenditore e anche residente del centro storico. «Praticamente non stiamo lavorando da lunedì sera. Stiamo vivendo una situazione surreale. Ogni giorno non sappiamo il giorno dopo cosa ci riserverà. Fortunatamente i tavoli prenotati per domenica sono stati tutti confermati, questo almeno lascia ben sperare. Ma da residente sono stato costretto a lasciare Pozzuoli».

Dal centro storico a via Napoli lo scenario è lo stesso, tra tende e i segni delle tre forti scosse di cinque giorni fa e dove c'è chi cerca esorcizzare paura e preoccupazioni. «Noi stiamo cercando di fare tutto il possibile per far capire alla gente che qui, a prescindere dallo spavento di lunedì, è tutto normale - spiega Nicola Scamardella, titolare del ristorante White Chill Out, sul lungomare di via Napoli -. Ho 40 anni, sono puteolano e abbiamo sempre vissuto con il bradisismo. Fortunatamente in questi giorni abbiamo avuto tanta gente ed io sto invitando i miei clienti a non avere paura, a non ascoltare chi fa sciacallaggio».

Si punta al ritorno alla normalità anche al mercato ittico all'ingrosso di via Fasano, chiuso da martedì mattina per un piccolo cedimento di alcuni mattoni posti a rivestimento di una parete. «A breve sarà riaperto e i venditori potranno rientrare nei box - spiega l'assessore alle attività produttive Titti Zazzaro . C'è tanta passione e tanta forza d'animo da parte dei commercianti intenzionati a non fare un passo indietro. Nessuno è intenzionato ad andare via. Anzi invitiamo tutti a venire a Pozzuoli per gustare le prelibatezze della nostra cucina flegrea».