Trema ancora la terra nei Campi Flegrei.

Questa mattina alle ore 5 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento tellurico di magnitudo 2 della scala Ritcher ad una profondità di 2,60 chilometri con epicentro nel golfo di Pozzuoli.

Il terremoto segue lo sciame sismico iniziato alle ore 1,57 del 18 agosto costituito in via preliminare da 115 eventi tellurici con magnitudo superiore a zero, di questi ben 34 hanno avuto magnitudo maggiore di 1 con il sisma più forte di magnitudo 3.6 della scala Ritcher.