Terza edizione del premio Palma D'Oro: tra gli insigniti Schwoch, Trotta e Soviero

L'edizione 2022 si è svolta come sempre nel teatro della casa comunale e ha visto la partecipazione, tra gli altri degli ex giocatori del Napoli Stefan Schwoch e Ivano Trotta e l’ex portiere del Genoa, il palmese Salvatore Soviero. Il premio, organizzato dall’Amministrazione comunale di Palma Campania con il Sindaco, Nello Donnarumma, e il consigliere delegato allo sport Nello Gemito, e dedicato quest’anno a Fiore Paradiso, è assegnato ad atleti e personalità palmesi che si stanno affermando a livello nazionale.

I riconoscimenti sono stati quindi assegnati per il basket ad Antonio De Luca e Anwar Soufi del Napoli basket e Alessandro Carrella dello Scafati basket; per la sezione arbitri di calcio premiato il 23enne Alfonso Alfieri della sezione AIA di Nola; riconoscimento al giovanissimo centrocampista del Benevento calcio Angelo Nappi e Aniello Caliendo, allenatore di calcio. La Palma d’oro è andata ad Alfredo Nunziata, riconoscimento alla carriera per l’attività in serie A di pallavolo. Premio anche a Carmine Giannetti, agente della polizia locale di Palma Campania ma titolare della nazionale italiana polizia locale di calcio a 5 che si è classificata 5^ al recente campionato del mondo.

Premio ad Antonio Ferrante, presidente della società Kennedy di bocce. Per il calcio premio alla Palmese calcio che ha conquistato la serie D, a ritirare il riconoscimento il presidente Mario Rega, il tecnico Mario Pietropinto e i calciatori Dino Prevete, Stefano Cozzolino e Paolo Carbone; Altro atleta premiato è stato Antonio Varchetta, giovanissimo campione italiano di Kickboxing e il papà Giuseppe suo allenatore. Palma d’Oro agli ospiti presenti, il giornalista Antonello Auletta e i calciatori Trotta e Schwoch. A Salvatore Soviero e Biagio Ferrara, è stata assegnata la Palma D’Oro poiché proprietari della cavalla Latifa, equino di purosangue Arabo di linea egiziana classificata secondo al concorso nazionale di bellezza e impegnata prossimamente nella conquista del titolo europeo. A consegnare il premio a Soviero è stato proprio Stefano Schwoch e insieme hanno raccontato aneddoti legati alla loro attività di calciatore. Alla manifestazione, condotta da Olga Vicinanza, hanno partecipato gli alunni degli istituti comprensivi De Curtis e Russo con i dirigenti Baldi e D’agostino e l’insegnate Rosa Maffettone