Terzigno, bomba nella scuola elementare ma è un falso allarme

Solo tanta paura per i piccoli studenti. L'annuncio della presenza di una bomba nella scuola elementare «Domenico Salvio» di Terzigno (Napoli) si è rivelato un falso allarme. L'istituto che si trova in via Giorni era stato evacuato dopo la segnalazione di un ordigno. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli, che hanno messo in sicurezza la scuola. I militari sono ora in azione per individuare chi abbia lanciato l'allarme telefonico.