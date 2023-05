Nuovi test Arpac al Purgatorio di Meta: mare balneabile, via il divieto

È di nuovo balneabile lo specchio di mare antistante la spiaggia del Purgatorio, a Meta, in penisola sorrentina. L’altro giorno i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania hanno eseguito i nuovi prelievi di campioni nei punti prestabiliti della costa. I successivi test di laboratorio hanno evidenziato il rientro nei parametri di legge per quanto riguarda gli agenti inquinanti.

Lo scorso 18 maggio, invece, erano emersi sforamenti dei limiti per quanto riguarda i batteri fecali enterococchi intestinali ed escherichia coli. Risultati comunicati da Arpac al sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che aveva immediatamente emanato l’ordinanza che imponeva il divieto di balneazione nell’area.

Ora, alla luce del responso delle controanalisi che certificano la buona qualità del mare, il provvedimento può essere revocato.

Ciò significa che in penisola sorrentina l’unico tratto di litorale che rimane off-limits ai tuffi è quello di Punta San Francesco, a Sant’Agnello, classificata come «scarsa» già prima dell’avvio della stagione alla luce dei test eseguiti negli ultimi 5 anni.