Tiziana Cantone, riaperto il caso: «Indagare sulla panchetta ginnica»

Novanta giorni ancora per fare indagini sul foulard e sulla panchetta ginnica. È stato il giudice di Napoli nord a firmare una ordinanza con cui viene riaperto il caso sulla morte di Tiziana Cantone, la donna di Mugnano trovata deceduta all’interno della tavernetta della sua abitazione, a settembre del 2019.

Il giudice ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione, seguendo il ragionamento difensivo degli avvocati Luca Condrò, Stefano Marcialis ed Emiliano Iasevoli, che avevano posto l’attenzione su alcune anomalie emerse al termine delle indagini: la posizione di Tiziana Cantone, in ginocchio e con le gambe incrociate poco si confaceva a un suicidio, in quanto il presunto cappio era legato a una panchetta ginnica che non avrebbe retto alle oscillazioni.

E ora il giudice chiede di fare accertamenti sulla panchetta, ma anche sul foulard che - si legge - non era in tensione massima.