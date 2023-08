Tornano gli sbarchi a Marina Piccola fino al 6 settembre, il Tar sospende l'ordinanza del Sindaco

Il Tar sospende a Capri il divieto di attracco a Marina Piccola. Il Presidente della prima sezione del Tar Campania Michelangelo Maria Liguori ha “congelato” sino al 6 settembre la validità dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Capri Marino Lembo lo scorso 18 luglio che metteva uno stop all’attracco di tutte le imbarcazioni commerciali provenienti dalla terraferma all’imbarcadero di Marina Piccola, il piccolo porticciolo dello Scoglio delle Sirene nella baia antistante i Faraglioni.

E’ stato così accolto il ricorso presentato dalle compagnie di charter che contestavano il dispositivo comunale deciso dal Comune di Capri «a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità».

Amareggiato e sorpreso il Sindaco di Capri Marino Lembo che in attesa della Camera di Consiglio fissata per il 6 settembre ha dichiarato che «andrà avanti a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico a terra e a mare per difendere l’isola e la sua bellezza».

Resta in vigore in ogni caso una sua precedente ordinanza del 21 giugno che stabilisce comunque un attracco distanziato, all’imbarcadero dello Scoglio delle Sirene, delle imbarcazioni commerciali di 12 minuti l’uno dall’altro.