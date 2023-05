Alto impatto a Torre Annunziata: identificate 65 persone, arrestato un uomo

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, in un servizio notturno ad alto impatto, hanno identificato 65 persone e controllato 31 veicoli. Durante le operazioni è finito in manette U.A., 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, dovrà scontare la pena di un anno di reclusione per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È arrivata anche una denuncia, nei confronti di un 35enne, sottoposto a libertà vigilata.

L'uomo, per un provvedimento, doveva essere in una comunità in provincia di Campobasso, ma è stato trovato dai militari a via Postiglione. Un 20enne, infine, è stato denunciato per guida senza patente con recidiva nel biennio.