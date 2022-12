Torre Annunziata, controlli alto impatto: identificate 102 persone

Mercoledì gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in particolare in piazza Imbriani, nelle vie Vittorio Veneto, Castello, De Simone, Plinio, Pastore, Tagliamonte, Cuparella, Settembrini e nei corsi Umberto I e Vittorio Emanuele III.

Nel corso dell’attività sono state identificate 102 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli e cinque persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Inoltre, è stata sanzionata una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 3 grammi di canapa indiana.