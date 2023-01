Torre Annunziata, docente di musica accusato di abusi su un'allieva minorenne. Scatta il divieto di dimora

Ha ricevuto il divieto di dimora nella città metropolitana di Napoli un professore di musica accusato di aver abusato di un'allieva minorenne. Accade a Torre Annunziata, dove si trova l'istituto scolastico in questione. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale Procura. Ad eseguirlo sono stati gli agenti del commissariato di polizia torrese.

Oltre a dover restare lontano dal territorio della città metropolitana di Napoli, il professore non potrà avvicinarsi al domicilio e agli altri luoghi frequentati abitualmente dalla minorenne. Ancora, l'uomo è obbligato a mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla giovane nel caso di incontro occasionale. Per l'indagato l'accusa è di atti sessuali con minorenne. Da ciò che avrebbero appurato gli inquirenti, l'uomo, docente in un istituto scolastico del comprensorio, avrebbe approfittato del rapporto di fiducia instaurato con l'allieva per compiere con lei degli atti sessuali nel periodo tra febbraio e maggio del 2022. Atti che, scoperti dalla madre della ragazza e dai dirigenti scolastici, sono stati segnalati alla polizia.