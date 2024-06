Torre Annunziata, nascondevano droga in auto: arrestati tre pusher

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Ercole Ercoli una vettura con a bordo tre persone che, alla vista degli operatori, sono apparsi da subito insofferenti.

Pertanto, gli agenti li hanno immediatamente controllati trovandoli in possesso di due buste contenenti circa 102 grammi di cocaina e d 1.020 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, i tre soggetti di 30, 28 e 24 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.