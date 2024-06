Ucciso con una coltellata al cuore per un parcheggio: la procura generale chiede quattro ergastoli per i responsabili dell'omicidio di Maurizio Cerrato.

In primo grado, in Corte d'Assise a Napoli i quattro imputati erano stati condannati a 23 anni di reclusione ciascuno, con l'esclusione di alcune aggravanti – come quella dei futili motivi – il riconoscimento del concorso anomalo per Giorgio Scaramella, colui che aveva innescato la sequenza di violenza, fino a chiamare come rinforzi suo fratello Domenico Scaramella insieme ai familiari Francesco e Antonio Cirillo, quest'ultimo ritenuto vicino agli ambienti del clan Gionta ed esecutore materiale dell'omicidio del 61enne, custode degli Scavi di Pompei.

Per i due Scaramella e i due Cirillo, la Procura Generale ha chiesto ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di accogliere il ricorso presentato dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliana Moccia) e di condannare al carcere a vita i quattro uomini, ripresi da una telecamere interna al parcheggio di via IV Novembre a Torre Annunziata, dove si verificò l'efferato delitto la sera del 19 aprile 2021, davanti agli occhi di Adriana, la figlia di Maurizio Cerrato.

Lei, con mamma Tania, è costituita parte civile, assistite dagli avvocati Giovanni Verdoliva e Antonio Marinaro, mentre accanto a loro c'è anche la Fondazione Polis, rappresentata dall'avvocato Gianmario Siani. Parte civile anche il Comune di Torre Annunziata. L'accusa ha chiesto per Giorgio Scaramella (colui che chiese e ottenne l'intervento degli altri aggressori dopo la prima lite) il riconoscimento del concorso pieno nell'omicidio di Cerrato che, invece, in primo grado venne ritenuto anomalo dai giudici, mentre per i restanti tre imputati ha chiesto il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi.

Quella sera, Maurizio Cerrato intervenne per difendere la figlia Maria Adriana, aggredita e insultata da Giorgio Scaramella e dalla sorella. La giovane aveva parcheggiato in un posto «riservato» dagli Scaramella con una sedia e loro, per dispetto, le avevano squarciato una ruota. Tutto ciò avvenne in un parcheggio privato vicino casa degli Scaramella. «La procura generale – hanno detto gli avvocati Giovanni Verdoliva e Antonio Marinaro – ha fatto propria la ricostruzione in base alla quale tutti hanno preso parte all'assassinio di Maurizio ed evidenziato, in relazione alla posizione di Giorgio Scaramella, che non ci sono stati due momenti distinti e separati dell'omicidio che, invece, è stato caratterizzato da un'unica linea continua.

La ricostruzione fornita da Maria Adriana, inoltre – hanno detto ancora i due legali – ha trovato piena conferma nella formulazione del magistrato e per questo esprimiamo soddisfazione». Alla requisitoria del sostituto procuratore di Napoli ha fatto seguito la discussione dell'avvocato Gianmario Siani, della fondazione Polis, che si è unito alle richiese della Procura. Alla prossima udienza, del 17 giugno, sono previste le discussioni delle restanti parti civili: gli avvocati Giovanni Verdoliva, Antonio Marinaro, e del legare del comune di Torre Annunziata. Se ci sarà tempo è prevista anche la discussione di uno degli avvocati dei quattro imputati, l'avvocato Maria Montuoro, che difende Francesco Cirillo, l'unico imputato ad aver assistito all'intero processo dagli arresti domiciliari, poiché a lui inizialmente il tribunale del Riesame di Napoli aveva riconosciuto il concorso anomalo nell'omicidio, che per i giudici era stato quello di Giorgio Scaramella. Una serie di interpretazioni che torneranno nuovamente in discussione nelle prossime udienze, con la sentenza di merito che potrebbe arrivare già per fine mese.