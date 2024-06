Torre Annunziata, scoperta una «piazza di spaccio familiare» : arrestati 5 pusher

Avevano trasformato le loro abitazioni di Torre Annunziata in vere e proprie piazze per lo spaccio di droga, frequentate quotidianamente da decine di persone, tanto che gli inquirenti hanno registrato nell'arco di soli tre mesi quasi 2.500 accessi.

Ad aggravare la situazione il fatto che le due «piazze familiari», perché gestite da persone tra loro imparentate, sarebbero state attive nei pressi di altrettanti istituti scolastici.

A mettere fine all'attività gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata che, coadiuvati da personale della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del reparto prevenzione crimine, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese. Cinque le persone coinvolte, tutte accusate a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e canapa indiana), aggravati dal fatto di avere agito nei pressi di scuole.



Due soggetti sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria, gli altri tre sono invece stati destinatari di altrettanti divieti di dimora (ad uno di questi ultimi, il provvedimento è stato notificato in carcere in quanto detenuto per altro motivo).

Inoltre, ad uno degli indagati - sottoposto agli arresti domiciliari nel periodo legato all'inchiesta - vengono contestati anche 45 episodi di evasione, in quanto si sarebbe allontanato dal luogo dove scontava la «detenzione casalinga» senza autorizzazione.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i cinque avrebbero gestito nel periodo preso in considerazione - da novembre 2022 a gennaio 2023 - due piazze di spaccio di stupefacenti poste all'interno dello stabile di Torre Annunziata dove vivevano, cedendo droga grazie alla collaborazione tra familiari.

Gli inquirenti, grazie all'ausilio di telecamere poste nei pressi della palazzina e alle intercettazioni telefoniche, hanno potuto documentare nei tre mesi di indagini 1.760 accessi all'abitazione di uno degli indagati e 700 presso l'appartamento di un altro soggetto coinvolto nelle indagini. Durante le attività, sono stati inoltre sequestrati 5,62 grammi di cocaina e 137,64 grammi di canapa indiana.