I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti intorno alle 20,30 di ieri sera in via Marra 200 per una rapina consumata in una farmacia.

Poco prima due individui con volto coperto e armati di pistola si erano impossessati dell'incasso per poi fuggire.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini di video-sorveglianza presenti in zona.