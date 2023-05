Torre Annunziata, sequestrate munizioni e droga

Ieri notte gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Roma trovandolo in possesso di una dose di canapa indiana, per cui è stato sanzionato amministrativamente.

Inoltre, gli operatori, nel Parco Apega, hanno rinvenuto, nell’intercapedine di un sottoscala condominiale, una busta con 15 bustine contenenti circa 22 grammi di canapa indiana, una scatola contenente 50 cartucce a salve cal. 8 e diverso materiale per il confezionamento della droga.