Torre Annunziata, un chilo di cocaina sotto la sella: arrestato

Trasportava un panetto di cocaina contenuto in un involucro con il marchio Louis Vuitton. Stando alle stime fatte dal comando provinciale della Guardia di Finanza, quel chilo e passa di sostanza stupefacente avrebbe fruttato circa 90.000 euro se messa in commercio.

Ma prima di finire sul mercato, la droga è stata sequestrata. È accaduto a Torre Annunziata dove i finanzieri del locale gruppo hanno fermato il conducente di un motoveicolo, risultato in possesso di 1,028 chili di cocaina.

Gli uomini della Guardia di Finanza sono stati insospettiti dalle manovre di guida azzardate, ordinando l'alt del veicolo in via Vittorio Veneto.

Nel corso di una perquisizione, sotto la sella del mezzo a due ruote è stato trovato un panetto di sostanza stupefacente pronto per essere smerciato. L'uomo alla guida, residente a Torre Annunziata, già gravato da diversi precedenti di polizia ma del quale non sono stati forniti altri dettagli, è stato tratto in arresto e portato nel carcere napoletano di Poggioreale. È accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.