Torre del Greco, 40enne arrestato per spaccio

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Torre del Greco. Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno notato in corso Garibaldi un uomo che, con atteggiamento guardingo, stazionava all’esterno di uno stabile.

Il servizio di osservazione esperito dagli operatori ha trovato positivo riscontro poiché l’uomo, poco dopo, è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto dallo stesso un involucro. Tuttavia, nonostante il predetto avesse provato ad eludere il controllo dandosi alla fuga, gli operatori lo hanno prontamente bloccato trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di 2.5 grammi circa.

Il giovane acquirente è stato sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di 0.5 grammi circa. Ancora, le attività in questione sono state estese all’interno dell’immobile di proprietà dell’indagato dove è stato rinvenuto un coltello della lunghezza complessiva di 24 centimetri, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Pertanto il 40enne, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.