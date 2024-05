Torre del Greco, al via il primo trofeo di calcio under 17

Parte sabato 25 maggio il primo trofeo di calcio under 17 Città di Torre del Greco. Allo stadio Amerigo Liguori si sfideranno Turris-Inter - alle 10.30 - e Milan-Juventus - alle 14,30.



Domenica 26 maggio si giocherà alle 10,30 la finale per il terzo e il quarto posto. La finalissima è fissata per le 14,30. A seguire ci sarà la cerimonia di premiazione.

Tra le due semifinali di sabato e le finali di domenica si svolgeranno partite tra squadre under 12 che non sono state inserite nel programma del torneo.