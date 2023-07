Torre del Greco, anziano morto stroncato da malore in mare

Accusa un malore mentre si trova in acqua: inutili i soccorsi. Anziano muore sul lungomare di Torre del Greco. È accaduto questa mattina, poco dopo le 11: l’uomo, 86 anni, era presso un lido allestito presso il litorale torrese insieme altri componenti della sua famiglia, quando alcune persone presenti in acqua insieme a lui hanno dato l'allarme.

Immediati i primi soccorsi sulla battigia prestatati da alcuni bagnanti, poi proseguiti quando sono arrivati i sanitari dell’ambulanza del 118 chiamata sul posto.

Ma per oltre mezz’ora l’86enne non ha dato cenni di vita. Fino a quando non ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono poi arrivati anche militari della Capitaneria e forze dell’ordine, che hanno informato il pm della Procura di Torre Annunziata di turno, che non ha ritenuto necessario sequestrare la salma dell’uomo per effettuare l’autopsia. Il corpo dell’anziano è stato dunque restituito alla famiglia per le procedure del caso.