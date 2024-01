Torre del Greco, arrestato 42enne con ​un banchetto di fuochi d'artificio

A Torre del Greco i carabinieri della locale stazione - assieme a quelli della sezione Radiomobile - hanno arrestato per detenzione e vendita di botti illegali artigianali non convenzionali Antonio Bitonnese, 42enne già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno sorpreso l'uomo a via Nazionale, angolo via Tortora, dove aveva allestito abusivamente un banchetto con fuochi d'artificio. I guai per il 42enne, però, sono iniziati quando i militari hanno individuato e perquisito la sua auto. Nel mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati quasi dieci chili di ordigni esplosivi tra «cipolle» e «rendini».

L'arrestato è in attesa di giudizio.