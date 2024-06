Sono passati dal bagno riservato ai dipendenti, si sono introdotti nei locali della biglietteria ed hanno portato via la cassaforte con dentro i contanti provenienti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Poi sono scappati via, presumibilmente facendo la stessa strada. Ad accorgersi del fatto è stato il personale addetto alle pulizie, che nelle prime ore del mattino è andato sul posto ed ha trovato tracce del raid. Furto con scasso, dunque, alla stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco. I ladri hanno portato via l’intera cassa, senza aprirla ma trascinandola via dopo averla spostata da terra, dove era assicurata con viti e bulloni.

APPROFONDIMENTI Protesta dei pendolari

perché chiude la stazione Piano da cento bus Eav

al posto dei treni Circum Cumana, danneggiate

le porte al rione ​Traiano

Le indagini

Sul fatto ora indagano i carabinieri, ma un passo avanti significativo sul fronte delle indagini potrebbe venire dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle sistemate nei pressi della stazione che quelle lungo le strade intorno. I malviventi hanno agito nella notte tra domenica e lunedì. Conoscevano i locali della stazione, gli anfratti e le zone da dove poter entrare per poi intrufolarsi negli uffici. Hanno imboccato una finestra non difficile da aprire e da lì sono arrivati nei bagni che solitamente usano il capostazione e gli altri lavoratori dell’Eav. Da lì sono arrivati nella biglietteria, dal lato non aperto al pubblico. È qui che si trova la cassaforte.

Era sistemata a terra e fissata con alcune viti. Non murata, dunque. Questo ha consentito ai delinquenti di agire con una certa velocità, anche se comunque sono stati fatti diversi danni ai locali. Oltre al furto, dunque, si può parlare anche di raid vandalico: serviranno interventi sostanziosi per rimettere tutto a posto e consentire ai dipendenti di tornare a lavorare nella stazione. Dopo aver preso la cassaforte, i ladri hanno fatto il viaggio a ritroso. Sono usciti dalla stessa finestra attigua al bagno e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Non è escluso che si siano aiutati con una piccola scala: tra la finestra che porta al bagno e la biglietteria c’è, infatti, un dislivello. Insomma, un lavoro certosino, portato avanti per diverso tempo. Chi è entrato nella stazione sapeva, inoltre, di trovare la cassaforte piena o comunque con una cospicua somma di denaro.

La rabbia

L’Eav ha fornito dati ufficiali sulla cifra trafugata, si tratterebbe di circa 3000 euro. L’incasso del week end, dunque, non era stato ancora portato via e chi ha agito ne era consapevole, prendendosi il rischio di rimanere diverso tempo in biglietteria per portare a termine il colpo nottetempo. Come avvenuto già per episodi passati, l’Eav ha messo a disposizione le immagini del sistema di sorveglianza, che in altre occasioni sono state molto utili. In totale, l’Eav ha messo a disposizione degli organi inquirenti, nel corso del 2023, centinaia di immagini dei sistemi di videosorveglianza.

E anche nel 2024, anche se non ci sono dati ufficiali, l’apporto dei video si è rivelato fondamentale per scovare autori di rapine, scippi, atti di teppismo, aggressioni. L’episodio di Torre del Greco è stato commentato con amarezza dal presidente Eav Umberto De Gregorio: «Continuare così è veramente difficile, non bastano gli investimenti messi in atto per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e per le ronde con le guardi giurate ma ci vorrebbe l’esercito a protezione delle stazioni e dei treni». Il furto, comunque, non ha influito sulla regolarità del servizio. Si sono registrati piccoli ritardi alle corse ma non riconducibili alla situazione della stazione di Torre del Greco.